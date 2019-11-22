Максим Увайдов прибыл во Владимир, чтобы обсудить новую госпрограмму развития сельских территорий

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов сегодня прибыл во Владимир, чтобы обсудить с главами муниципалитетов и местными аграриями новую госпрограмму развития сельских территорий. Она стартует с нового года.Напомним, общий объем ее финансирования за пять лет составит почти 2, 5 триллиона рублей. На встрече коснулись тем СБЫТА сельхозпродукции и эпизоотической ситуации в регионе В заседании также приняли участие представители РосАгроЛизинга- они обсудили с производителями вопросы обновления сельхозтехники.Максим Увайдов, заместитель министра сельского хозяйства РФ: «Нам очень важно, чтобы регионы и муниципалитеты принимали свою роль, свое участие в этой программе, потому что именно проекты региона, которые будут рассматриваться на федеральном уровне и приниматься и финансироваться. Надеемся, что Владимирская область так же будет у нас активным участником этой программы, потому что здесь есть над чем еще поработать.»