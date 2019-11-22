Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев рекомендовал, как вести себя в период резких похолоданий. Он посоветовал одеваться тепло. Как передает , при резкой ..

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев рекомендовал, как вести себя в период резких похолоданий. Он посоветовал одеваться тепло.Как передает , при резкой смене температур могут пострадать метеочувствительные люди, которые страдают гипертонической или ишемической болезнью. Они должны увеличить дозу препаратов, которые принимают. Помимо этого, врач призвал людей закаляться и обливаться холодной водой, а также заниматься моржеванием. Кремнев уверен, что это поможет легче перенести смену температур.В свою очередь врач-ревматолог Александр Елонаков также дал советы по поводу того, как следует питаться. Он отметил, что человек должен продумать питание, быть сытым на период своего пребывания на воздухе. Не стоит переедать, питание должно быть сбалансированным: с присутствием белков, жиров и углеводов.