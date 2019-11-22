В международном аэропорту Одессы засняли видео с жесткой посадкой Boeing. У самолета повредились передние шасси.

В международном аэропорту Одессы засняли видео с жесткой посадкойBoeing. У самолета повредились передние шасси.Борт турецких авиалиней следовал из Стамбула в Одессу. Из-за сильных порывов ветра самолету далеко не сразу удалось приземлиться, ему пришлось заходить на второй круг. Во время касания земли, передняя стойка шасси подломилась, тем не менее, боингу удалось остановиться без особых потерей.К большому счастью, никто из пассажиров рейса не пострадал и медицинская помощь не потребовалась, сообщает . Людей эвакуировали по надувным трапам.