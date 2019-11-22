Житель Иркутской области вывез бывшую в лес, избил битой, ударил три раза ножом и оставил умирать. Злоумышленник остался на свободе. После расставания мужчина стал угрожать бывшей и сыну. ..

Житель Иркутской области вывез бывшую в лес, избил битой, ударил три раза ножом и оставил умирать. Злоумышленник остался на свободе.После расставания мужчина стал угрожать бывшей и сыну. Более того, когда он в очередной раз получил отказ на предложение вернуться, гражданин отвез девушку в лес, жестоко избил и сбежал. Пострадавшая доползла до трассы, где ее спас случайный водитель. По данным телеграм-канала Mash, злоумышленнику не стали предъявлять никаких обвинений.