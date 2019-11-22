Жители многоквартирного дома обратились в полицию и администрацию города с призывом о помощи. Они объяснили, что задыхаются от вони из-за своего нерадивого соседа. Как передает, мужчина ..

Жители многоквартирного дома обратились в полицию и администрацию города с призывом о помощи. Они объяснили, что задыхаются от вони из-за своего нерадивого соседа.Как передает, мужчина решил стать хозяином огромного количества кошек. И все бы ничего, да только живет он в однокомнатной квартире, и сам не в состоянии ухаживать за таким количеством животных. Но разговаривать с соседями он отказывается, назвав их претензии ложью и провокацией.Жильцам посоветовали обратиться в суд и добиться выселения нарушителя и всех его питомцев из квартиры. Однако, сердобольные соседи не хотят лишать любителя животных дома и решили помочь ему отдать часть котов другим хозяевам.