Женщина скончалась на месте от многочисленных ударов по голове

В Коврове за нанесение смертельных побоев 71-летней пенсионерке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Женщина скончалась в своей квартире от многочисленных ударов по голове, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Вечером, 17 ноября, обвиняемый вместе со знакомой хотели обокрасть 71-летнюю пенсионерку. Пока мужчина отвлекал старушку за чашкой чая, его пособница пошла обчищать другую комнату. В этот момент пожилая женщина что-то заподозрила и начала звать на помощь. Мужчина повалил её на пол и несколько раз сильно ударил по голове, от чего пенсионерка скончалась на месте.После того, как она перестала подавать признаки жизни, мужчина забрал из квартиры мобильный телефон, еду и вместе со знакомой убежал. Ковровским полицейским удалось за несколько дней найти убийц.37-летнего ковровчанина взяли под стражу, его пособница также находится под следствием. СледКом выясняет все детали произошедшего.