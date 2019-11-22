Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей

В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя, обвиняемого в краже металла на сумму 10 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Владимирской области.В июле обвиняемый украл у незнакомого человека из дома кровать, трубы и электрокабель на 10 тысяч рублей. Мужчину задержали спустя несколько дней. Как выяснилось позднее, он проник в здание через незапертую дверь, затем, используя монтировку, сломал навесной замок в одном из помещений, после чего вынес имеющее ценность имущество.Уголовное дело было направлено в суд.