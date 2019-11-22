Знаменитому на весь мир туристическому маршруту на этой неделе исполнилось 52 года.

Знаменитому на весь мир туристическому маршруту на этой неделе исполнилось 52 года.Само словосочетание «Золотое кольцо» и собственно туристический маршрут,были придумано около в 1967 году советским журналистом и литератором Юрием Бычковым. Онопубликовал в газете «» в ноябре — декабре 1967 года серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Название настолько полюбилось туристическим агентствам, что стало настоящим брендом.«Золотое кольцо» состоит из группы восьми городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль.Празднование знаменательного дня вот уже на протяжении 2-х лет проходят в столице Золотого кольца – Ярославле