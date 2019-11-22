Знаменитому на весь мир туристическому маршруту на этой неделе исполнилось 52 года.
Знаменитому на весь мир туристическому маршруту на этой неделе исполнилось 52 года.
Само словосочетание «Золотое кольцо» и собственно туристический маршрут,
были придумано около в 1967 году советским журналистом и литератором Юрием Бычковым. Он
опубликовал в газете «
» в ноябре — декабре 1967 года серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо»
. Н
азвание настолько полюбилось туристическим агентствам, что стало настоящим брендом.
«Золотое кольцо» состоит из группы восьми городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль.
Празднование знаменательного дня вот уже на протяжении 2-х лет проходят в столице Золотого кольца – Ярославле