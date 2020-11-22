В СИЗО ему предстоит провести два месяца.

Камешковский районный суд удовлетворил постановление следователя по особо важным делам по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.СУ СК просил взять под стражу 26-летнего жителя Камешковского района Дмитрия Копылова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ – «похищение несовершеннолетнего».Суд принял решение отправить мужчину в СИЗО на 1 месяц 30 суток. Под арестом он пробудет, минимум, до 19 января 2021.Напомним, что 19 ноября в результате спецоперации по задержанию злоумышленника Савелий Р. был освобождён из почти .Ранее мы сообщали, что школьник из Горок злодей.