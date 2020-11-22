После сорока жизнь только начинается. Наталья Матюкина это точно знает. Она и представить не могла, что в 47 лет можно участвовать в конкурсе красоты. Причем, во Всероссийском.

Конкурсам красоты - все возрасты покорны. Достойный пример- ковровчанка Наталья Матюкина. В 47 мама двоих детей завоевала титул "Миссис Талант" на конкурсе "Хрустальная корона" в Сочи. Как ей это удалось и как важно верить в себя - победительница рассказала Анастасии Сахаровой.После сорока жизнь только начинается. Наталья Матюкина это точно знает. Она и представить не могла, что в 47 лет можно участвовать в конкурсе красоты. Причем, во Всероссийском. Однажды она уже приходила на кастинг совсем юной девушкой. Надела лучшее платье, долго готовила речь..Наталья Матюкина, Миссис Талант Всероссийского конкурса красоты "Хрустальная корона":- Я пришла.. И мне сказали - Девушка, вы пришли на конкурс?Я говорю - нет, я просто мимо проходила, развернулась и ушла. И, знаете, осадок такой - что когда-то я хотела, но не смогла. Не сделала того шага, который должна была совершить.Но почти через 30 лет Наталья все же сделала это шаг. В конкурсе "Миссис Владимирская земля получила номинацию "Миссис зрительских симпатий" и главный приз - приглашение на Хрустальную корону в Сочи - представлять родной регион.Наталья Матюкина, Миссис Талант Всероссийского конкурса красоты "Хрустальная корона":- Когда мне исполнилось 40 лет, я поняла, что полжизни я уже прожила. Я родила двоих детей, у меня высшее образование, престижная работа.. Но как личность я не раскрыла свой потенциал.Наталья всегда любила петь. Но не развивала свои данные. Только в 40 лет узнала, что у нее есть способности. И вот уже несколько лет выступает в коллективе. На конкурсе "Хрустальная корона" она исполнила песню Татьяны Максимовой "Счастье внутри".Песня подарила ей победу в номинации "Миссис Талант". И хрустальную корону ручной работы. Уникальную корону получила каждая участница - это "фишка" конкурса. На него приехали 30 претенденток со всей России, рассказывает Виктория Селеметова. Она готовила Наталью к конкурсу и сопровождала ее.Виктория Селеметова, директор модельного агентства г. Ковров:- Особенно когда люди приходят, работают над собой, раскрываются. По иному начинают смотреть на мир. И мы добиваемся вместе каких-то результатов на таком уровне - это лучший показатель нашей работы.Конкурсы красоты, пение. Недавно Наталья даже записала музыкальный клип с ковровским исполнителем. Она признается: жить с каждым годом становится все интереснее.Наталья Матюкина, Миссис Талант Всероссийского конкурса красоты "Хрустальная корона":- Я рекомендую девчонкам, которые, может быть, не решаются, как я. Не стойте на месте! Надо стремиться надо делать что-то интересное в этом мире. Здорово, что вы мамы, будущие мамы. Но надо еще свои таланты олицетворять.Пока Миссис Талант больше не хочет участвовать в конкурсах красоты. Одну свою детскую мечту воплотила. Есть еще много других, которые ждут своей очереди.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.