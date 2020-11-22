В этом году в связи с коронавирусом он проходит как в очной, так и в заочной формах .

Ну а в музыкальном календаре области уже отмечены красным даты с 10-13 декабря. На эти числа назначен старт знаменитого фестивального проекта " Zвёздные врата", поддержанного Фондом Президентских грантов. В этом году в связи с коронавирусом он проходит как в очной, так и в заочной формах . Поэтому конкурс при любых обстоятельствах обязательно состоится.2004 год. Памятный для Дарии Семиной- Курпаяниди. С него началась история нового музыкального фестиваля на Владимирской земле. Первые "Звездные врата" с ней как участницей, а с этого года - уже директором международного проекта.Дария Сёмина- Курпаяниди, директор Международного фестивального проекта " Zвёздные врата":- Звездные врата - особенно в этом году..это какая-то особенная надежда для всех.Надежда на то, что все будет хроошо. что мы идем дальше, растем, развиваемся.В ожидании события- сотни талантливых сердец- подхватывает Дария. Вокалисты, танцоры, музыканты, авторы... Максимальное количество номинаций. 500 участников. Самым юным - от 4 лет, а старшим 65+.Правда пандемия нарушила планы. Известно, что не смогут приехать на конкурс солисты хора ветеранов " Дворяночка" из Ново-Александрова, а также театр костюма из Италии. Тем не менее учитывая ситуацию, организаторы готовы максимально безопасно и комфортно встретить всех в древнем Суздале. Программа объединит разные жанры. Возможно "в вашей душе найдется место" джазу или блюзу, как у ивановской исполнительницы Екатерины Ананьевой. А, возможно, вас покорит соло на флейте, под гусельные переборы, ритмичный бас и ударные. В подаче Евгения Харитонова из Сыктывкара. И уж точно восхитит рыжеволосая Екатерина Попова . Наша землячка - из Коврова - сегодня работает в банке в Санкт-Петербурге, но даже там ставит мюзиклы, и вновь готова попытать счастье на конкурсной площадке.Вся интрига впереди. Кто из пяти сотен исполнителей станет любимчиком Фортуны в 2020-м? Жюри будет именитым, строгим, но справедливым. У проекта в этом году новый партнер- немецкий музыкальный продюсер Виктор Лейс. Заочный член жюри будет отсматривать каждую онлай-трансляцию фестиваля. А в зале бессменные коллеги первого организатора конкурса Ларисы Семиной - режиссер Вячеслав Мокану, известный хореограф и арт- директор первой в России "Лаборатории мюзикла" Эльвира Таха , вокалист и хореограф Виталий Томин, и члены жюри по шоу "Ну-ка, все вместе" -Степан Егураев, Андрей Солод, Николай Бурьяновский и российско-грузинская певица Этери Бериашвили.Это видео было записано в начале весны. И это будет первый фестиваль без Ларисы Рудольфовны. Сложный, как говорит Дария, но новый жизненный этап. Событие, которое состоится вопреки всему. И шанс войти в "Звёздные врата" еще есть у всех желающих.Дария Сёмина- Курпаяниди, директор Международного фестивального проекта " Zвёздные врата":- До 1 декабря нужно успеть пройти отборочный тур который можено пройти только заочно, и успеть подать заявку в финал.Ни с чем не сравнимые конкурсные минуты, уникальные мастер-классы , творческие встречи и музыкальные вечеринки, на которых по традиции выберут Принца и Принцессу фестиваля. Все традиции будут соблюдены. Дария верит, что "Звездные врата" начнут в декабре свой новый путь .Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести- Владимир.