Дом обещают подключить к общегородской сети.

В построенном три года назад доме в микрорайоне «Коммунар», который так и не могут ввести в эксплуатацию, дадут отопление. Жителям это пообещал застройщик.В доме №19 на улице Центральной сейчас проживает девять семей с детьми, которые отапливают квартиры электронагревательными приборами. Дольщики не взимают пени за просрочку, а компания платит за коммунальные услуги. Инженерные сети в МКД смонтированы, построена индивидуальная котельная для многоэтажки, но подключать её решили к общегородским коммуникациям.Напомним, что здание не могут ввести в эксплуатацию потому, что строители возвели девять этажей вместо семи. А сооружения выше 21 метра в этой части Владимира строить запрещено.Теперь, чтобы узаконить девятиэтажку, власти хотят внести изменения в проект по охранным зонам областного центра, которые повысят предел до 27 метров.Добавим, что дом вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются 94 обманутых семьи.