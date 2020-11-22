Это не только физическая нагрузка, но и работа для мозга. Опытные собаки-спортсмены думают на протяжении всего забега, выбирая гоночную линию.

Как превратить обязанность в модный современный спорт? Если сегодня с вами на утренней пробежке ваш верный четвероногий любимец, то время осваивать полезное и очень позитивное занятие - каникросс. Так ли всё сложно, как кажется ? Давайте узнаем все об этой дисциплине- "бегущий пёс".Это Пенни, породы Курцхаар, и это не единственный её талант. Ещё она занимается спортом! Вместе с хозяином Денисом Аверьяновым они пробегают 8 километров по утрам. И это необычная пробежка, а каникросс. Таким спортом Денис Аверьянов решил заниматься всего полгода назад. Из приюта он взял еще одного четвероногого друга - Купера, породы Венгерская выжла, но не смог научить его спокойно гулять на поводке. Но выручили упряжки! Амуниция для каникросса - специальная шлейка, чтобы разгрузить спину собаки, и пояс для бегуна, к которому крепится так называемый потяг - шнур длиной от двух до трех метров.И хотя бег для собаки - это естественное состояние, каникроссу пришлось поучиться. Это не только физическая нагрузка, но и работа для мозга. Опытные собаки-спортсмены думают на протяжении всего забега, выбирая гоночную линию.Денис Аверьянов:- Если просто выйти и бегать с первого раза ничего не получится. Необходимо направлять собаку и со временем у нее закрепится понимание команды "направо", "налево", "легче", "оп-оп-оп" или другие звуки, которые приободряют собаку, чтобы она ускорялась.А это Нируша - немецкая овчарка. Каникроссом она не занимается. Зато знает больше 10 команд. По словам хозяйки Олеси Дроновой, обучать Нирушу она начала с двух месяцев. Выполнять основные команды "Сидеть", "лежать", "ко мне" Нируша начала ещё будучи щенком. А сейчас уже участвует в выставках и покоряет своей красотой и навыками судей. Совсем недавно Нируша стала лучшей представительницей своей породы. И всё это благодаря воспитанию.Обучить своего любимца может каждый, говорит Олеся.Олеся Дронова:- Собака от природы своей умеет сидеть, лежать, стоять, знает свое место. А задача хозяина понять, как вот эти её врожденные таланты уметь использовать. И как уметь использовать, собаку не пинком заставлять идти на место, а сделать так, чтобы собака сама хотела общаться с хозяином, приносить ему игрушки, предлагать игры, бежать на место, потому что так хозяин захотел.Собаки, как дети, и им нужно наше внимание. Когда Нируша заскучает, делится Олеся, то зовет играть в прятки. Ни минуты для скуки! А вот Пенни и Купер после каникросса любят понежиться в постели в обнимку с хозяином! Открыть таланты можно у любой породы собак - нужно лишь просто уделить им побольше внимания.Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"