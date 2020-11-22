В разных районах области произошло пять возгораний.

По информации пресс-службы МЧС региона, 20 ноября в 19:26 в многоквартирном доме в Юрьевце, на улице Всесвятская, 10 горело кирпичное здание. Оно входит в жилой комплекс комфорт класса «Гармония Континента». Когда пожарные спасатели приехали на место, огнём было охвачено 18 квадратных метров постройки, полыхал утеплитель. Были эвакуированы три человека. Один спасён с помощью специального устройства. К ликвидации произошедшего привлекались 7 единиц техники, 23 человека личного состава.Вечером 21 ноября в посёлке Красное эхо на улице Красная Заря загорелся четырёхквартирный дом. К моменту приезда пожарных пламенем было охвачено всё строение. Сотрудники МЧС не допустили распространение огня на соседние здания. Общая площадь возгорания составило 180 квадратных метров. В доме проживали 9 человек, среди которых трое детей.На следующий день, 22 ноября, в 01:37 в ГУ МЧС сообщили о пожаре в деревне Головино. На улице Первомайская полыхал частный дом, который потушили два расчёта из шести человек.Ближе к утру того же дня в деревне Ивачёво сгорело 50 квадратных метров дома, который тушили 10 человек личного состава.В 9:36, 22 ноября, на улице Фролова в Коврове горел гараж. Огонь перекинулся на дом и пристройку. Пострадала крыша и внутренняя отделка дома, пристройки, гаража. Полностью сгорел автомобиль «Хонда». Общая площадь огня составила 97 квадратных метров. Пожарные эвакуировали двух человек. К ликвидации происшествия привлекались 4 единицы техники, 17 сотрудников МЧС региона.