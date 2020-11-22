Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о том, что подать заявление через Единый портал государственных услуг можно в любое время суток...

УВД по Восточному округу ГУ МВД России по г. Москве напоминает о том, что оформить и получить загранпаспорт на госуслугах можно без очереди и со скидкой на госпошлину.Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о том, что подать заявление через Единый портал государственных услуг можно в любое время суток. Уведомление о статусе заявления приходят в личный кабинет. Прийти лично нужно только два раза – с оригиналами документов и забрать готовый паспорт.5 советов, которые помогут быстро выбрать и получить загранпаспорт:1) Если путешествуете редко и с детьми, подойдет загранпаспорт старого образца: он меньше по объему, туда можно вписать детей до 14 лет. В остальных случаях – лучше оформить паспорт нового образца, который несколько дороже, зато надежнее защищен и срок службы его 10 лет.2) Для электронного заявления подойдет фото размером 35 на 45 мм, где 80% фотографии занимает лицо, обязателен чистый фон. Такое фото можно сделать самостоятельно.3) Перед заполнением анкеты откройте трудовую книжку и внимательно перепишите названия компаний и периоды работы за последние 10 лет. Если не работали в определенный период, то нужно указать, к примеру, что учились.4) В старом образце загранпаспорта можно указать детей до 14 лет. В новом – нельзя, необходимо оформлять отдельный документ на каждого. Присутствие ребенка при подаче документов зависит от его возраста.5) Если заявление на получение загранпаспорта подавали по месту жительства, то необходимо ждать до 30 дней. Если вы хотите получить загранпаспорт в другом городе – до трех месяцев. Срок считают с момента, как статус заявления на Госуслугах сменится на «Принято».Подача документов через сеть Интернет позволяет избежать живых очередей. К тому же получать госуслуги через сайт выгоднее. Пользователи портала могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30%. Оценить качество предоставления госуслуг граждане могут через портал «Ваш контроль» или на сайте УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73