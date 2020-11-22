При участии экспертов госкорпорации в медицинских организациях Владимирской области идет внедрение бережливого производства.

пециалисты отраслевого центра по развитию производственной системы «Росатом» уже вторую неделю работают в нашем регионе. При участии экспертов госкорпорации и кураторстве помощника Министра здравоохранения РФ Оксаны Гусевой в медицинских организациях Владимирской области идет внедрение бережливого производства.В первую очередь акцент будет сделан на системе лабораторной диагностики, с тем чтобы повысить пропускную способность ПЦР-лабораторий и усовершенствовать логистические цепочки. Методологические разработки подразумевают эффективное использование ресурсов в здравоохранении – техники, инструментария, финансового и человеческого ресурсов.Кроме того, принципы бережливого производства внедряются на уровнях поликлиник и регистратур, что поможет разделить потоки пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией и повысить инфекционную безопасность отрасли в целом. Сейчас пилотный проект реализуется в Городской поликлинике №1 города Владимира. Затем этот опыт будет распространен на другие медицинские организации Владимирской области.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)