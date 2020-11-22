В ходе обыска полицейскими было изъято 44 свертка с наркотическим средством – кокаином, общей массой около 85 граммов...

Оперуполномоченные ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – кокаина.В результате отработки оперативной информации на улице Фабрициуса сотрудниками полиции был задержан 24-летний мужчина. При проведения обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято 44 свертка из изоленты с магнитом и порошкообразным веществом внутри, которое, согласно исследованию, является наркотическим средством – кокаином, общей массой около 85 граммов.Как было установлено, наркотик предназначался для последующего распространения посредством тайниковых закладок.По данному факту следователем Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56