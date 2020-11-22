Волшебная сказка против болезней и осенней хандры.

Так хочется , чтобы новый 2021 год принес нам не испытания, а радость. Своеобразный "заряжающий" календарь создала суздальская Марья Искусница. Она же- Ксения Варнавская. И прямо сейчас Ксения расскажет вам о своем необычном календаре. Марья Искусница- Ксения Варнавская автор сказочного календаря.Ксения Варнавская, автор календаря «повышенной сказочности»:- Скоро сказка сказывалась, да нескоро мой сказочный календарь создавался. А создавался, друзья, он целый год. Сначала писались картины на старинных деревяшках, вот таких. Это Михаил Архангел, например. На дверцах от шкафов, на дверцах от комодов. Да и просто на красивых деревяшках. А когда работ накопилось достаточное количество, я подумала, а не создать ли к новому- 2021-ому году сказочный календарь. Вот такой вот. Время-то сейчас непростое, и людям сказки порой не хватает. Вот и решилась я на такой волшебный шаг. Фотограф Володя Никонов отснял мои работы, Дима Лисицин- дизайнер- сделал макет. Вот и получился у нас календарь «повышенной сказочности», как я его называю. Многие меня спрашивают, почему же повышенной сказочности?Тут вообще всё просто. Просто он сделан с большой любовью. И ещё меня вдохновляло народное искусство. Мир сказочных сюжетов и портретов. А это то, что нужно сейчас, как мне кажется, современному человеку с диагнозом острой «сказочной недостаточности». Так что, друзья, вот такой у меня получился календарик. Я желаю вам быть в сказочном настроении. Всегда!