Новых случаев в регионе – 130

3 случая летального исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали за сутки во Владимирской области. Такие данные приводит федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии умерли 290 человек с подтвержденным COVID-19.Новых случаев в регионе за последние сутки – 130. Всего, таким образом, с начала пандемии диагноз подтвердился у 12183 человек.141 человек за сутки выздоровел. Всего поправились 9618 жителей Владимирской области.В целом карта заболеваемости по региону выглядит так: 25 новых пациентов выявлено во Владимире, 16 в Гусь-Хрустальном, 15 в Муромском, 9 в Вязниковском, 8 в Ковровском, 7 в Суздальском, 7 в Александровском, 6в Юрьев-Польском, 6 в Гороховецком, 6 в Собинском, 5 в Петушинском, 5 в Кольчугинском, 5 в Селивановском, 4 в Меленковском районах, 3 в ЗАТО Радужный, 3в Камешковском районе.Общее число инфицированных по городам и районам за время пандемии: 2185 во Владимире, 1726 в Гусь-Хрустальном, 1412 в Муроме, 999 в Ковровском, 900 в Александровском, 608 в Вязниковском, 482 в Собинском, 523 в Юрьев-Польском, 942 в Петушинском, 428 в Кольчугинском, 347 в Суздальском, 309 в Меленковском, 295 в Гороховецком, 277 в Селивановском, 220 в Камешковском, 208 в Судогодском, 177 в Киржачском, 145 в ЗАТО Радужный.