Удержать равновесие при неустойчивом положении тела. Слэклайн - новый вид эквилибристики.

Как разнообразить свой отдых, сделать его самым что ни на есть интересным? Именно с этого и начнем сегодня нашу субботу и поговорим о захватывающем мир слэклайне. И обучаться ему будем в Коврове у начинающего слэклайнера - Игоря Староверова. Узнаем всё об этом экстремальном виде спорта, и с чего стоит начать новичку.Удержать равновесие при неустойчивом положении тела. Слэклайн - новый вид эквилибристики. Много веков подряд по веревкам умели ходить только акробаты в цирке. Но сегодня этот вид спорта доступен каждому. Достаточно купить нехитрое оборудование - оно умещается в рюкзак. Игорь Староверов занимается слэклайном несколько лет. Пока на тренировочной высоте - полметра. Но мечтает, конечно, о высоком.Игорь Староверов, слэклайнер:- Освоить длинные дистанции, хайлайн. Длинные стропы. Короткие уже неинтересны.. Они проходятся прям..Слэклайн пришел из американского национального парка Йосемити в 60 годах. А первым хайлайнером называют Скотта Бэлкома - он прошел над калифорнийским водопадом. Позже Скотт выработал собственный стиль - для него используется тонкая и слабо натянутая стропа. Практически все слэклайнеры используют страховку. Без нее выступают вотерлайнеры - они ходят по стропе над поверхностью воды. Причем, спортсмены не просто проходят дистанцию - они используют акробатические трюки. Мировой рекорд по высоте хайлайна в прошлом году в городе побили семь спортсменов из разных стран мира в России. Они "прогулялись" между башнями Око и "Нева" в Московском "Сити". А в природных условиях самый высокий хайлайн освоил норвержец Кристиан Шу - он прошелся над ущельем почти по тысячеметровой высоте. Ковровский слэклайнер признается: без страховки точно не пойдет. А для новичков она важная даже на маленькой высоте.Анастасия Сахарова:- Для того, чтобы начать делать первые шаги, для начала нужно научиться стоять. Кажется, что эта лента широкая и пройтись по ней просто. Но на самом деле, самое сложное - смотреть в одну точку,найти внутренний баланс и чувство равновесия.Игорь сравнивает слэклайн с занятием йогой или в спортзале - здесь также можно прокачать ловкость и координацию. А также помогает успокоиться и сосредоточиться. А на большой высоте это особенно необходимо.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.