Огонь перекинулся на жилой дом

Пожар произошел 22 ноября в Коврове на улице Фролова. Сообщение о возгорании поступило в 9:36 утра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.В гараже около частного жилого дома загорелся автомобиль. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже перекинулся на дом и пристройку. Пожар ликвидировали, никто не пострадал.Огнем была поражена кровля и внутренняя отделка дома и пристройка, а также гараж. Автомобиль Хонда, стоявший в гараже, сгорел.На пожар выезжали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причины ЧП устанавливаются.