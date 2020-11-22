Эвакуировано 2 человека.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании автомобиля в гараже частного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. Фролова, д.1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место, но на момент прибытия огонь распространился на жилой дом и пристройку. Пожар был ликвидирован на площади 97кв. м., В ходе пожара пострадала кровля и внутренняя отделка дома, пристройки, гаража, также сгорел автомобиль Хонда, находившейся в гараже. Пострадавших и погибших нет. Эвакуировано 2 человека. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)