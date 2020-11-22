Сметная стоимость объекта составила около 40 млн рублей.

Учитывая уровень газификации Меленковского района в сельской местности (порядка 35 процентов), а также факт, что жители за собственные средства выполнили разработку проектной документации, администрацией области в 2018 году было принято решение о проектировании и строительстве межпоселкового газопровода высокого давления от села Дмитриевы Горы до деревень Большой и Малый Санчур, Муратово и Окшово протяжённостью 17 км за счёт средств программы специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир». Сметная стоимость объекта составила около 40 млн рублей.Строительство распределительных газопроводов протяжённостью порядка 10 км стоимостью более 16 млн рублей было выполнено в текущем году за счёт средств бюджетов всех уровней в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области».В результате реализации проекта возможность пользоваться природным газом получили жители более 300 домовладений, а также объекты социального, культурного и бытового назначения. До конца года будут газифицированы Дом культуры и молочно-товарная ферма №3 в Малом Санчуре. На сегодняшний день финансовую помощь на газификацию уже получили 99 домовладельцев названных деревень.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)