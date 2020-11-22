На данный момент там проживают девять семей.

Отопление в проблемном доме во владимирском микрорайоне Коммунар включат. Такое обещание дал застройщик обманутым дольщикам. Несмотря на то, что дом уже второй год не сдан, на данный момент там проживают девять семей. Они заехали в новостройку по договоренности с застройщиком. Дольщики не взимают пени за просрочку, а он обязался платить за коммунальные услуги. Центральное отопление должны подключить в ближайшие дни.Напомним, проблемный дом в микрорайоне Коммунар грозили из-за долгов застройщика. О том, что в доме может погаснуть свет, жители узнали от ресурсоснабжающей организации.