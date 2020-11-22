В дистанционном формате проведено уже 427 мероприятий с охватом аудитории более 8500 человек.

Во Владимирской области продолжается реализация социального проекта «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Демография». Он направлен на создание условий для действительно активного долголетия – качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению ими здорового образа жизни, реализации их творческого потенциала.В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу и продолжающимся режимом самоизоляции для граждан категории «65 плюс», с марта мероприятия для них организуются Департаментом социальной защиты населения области в дистанционном – онлайн – формате.В Департаменте рассказали: активно используются интернет-площадка «ZOOM», а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Для жителей области старшего возраста проводятся видео-уроки, виртуальные путешествия, различные познавательные викторины и мастер-классы. В дистанционном формате проведено уже 427 мероприятий с охватом аудитории более 8500 человек. Самые популярные направления – «Досуг и творчество», «Физическая активность и здоровый образ жизни», «Обучение и развитие профессиональной компетенции» и «Социальный туризм.Так, Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) провёл серию видео-уроков по темам «Обмен товара ненадлежащего качества», «Преимущества и недостатки завещания и договора дарения в рамках школы «Юрист для пенсионера», Вязниковский КЦСОН реализовал виртуальную экскурсию в Музей песни в Доме Фатьянова, Муромский КЦСОН организовал онлайн-мастер-класс по валянию броши из шерсти и онлайн-викторину «Мир вокруг нас», участники которой отправились в виртуальное путешествие по просторам нашей планеты.Также в рамках социального проекта «Активное долголетие» в комплексных центрах социального обслуживания населения продолжается работа по распространению среди жителей области буклетов, брошюр и листовок о здоровом образе жизни. Информационные материалы размещаются также на официальных сайтах и информационных стендах учреждений, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», в СМИ, а также передаются получателям социальных услуг при их посещениях на дому.Всего за 9 месяцев текущего года в рамках социального проекта «Активное долголетие» проведено 3413 мероприятий, ими было охвачено свыше 26 тыс. бабушек и дедушек.Во Владимирской области проживает более 199,5 тыс. граждан старше 65 лет, 62 тысячи из них – одинокие.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)