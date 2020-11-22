Возвращаются на привычные места так полюбившиеся владимирцам и гостям города праздничные инсталляции.

В областном центре проводятся работы по праздничному оформлению города к Новому году. К 20 ноября уже закончено оформление световыми фигурами деревьев и натуральных елей на Соборной площади (у входа на Пушкинский бульвар и в сквер Липки), на Садовой площади, на пересечение ул. Горького с пр. Строителей, ул. Горького с ул. Мира, на пр. Строителей (у «Факела») и на Московском шоссе на въезде в город.Размещены световые гирлянды на опорах уличных светильников на ул. Георгиевской, на Спасском холме, на пл. Победы (в сквере у здания областного суда) и у Красносельского пруда. На опорах контактных сетей уличного освещения на ул. Мира (в районе остановки «Городской парк культуры и отдыха»), Горького (в районе пересечения с ул. Мира), Большая Московская (на мосту), Георгиевская, на Московском шоссе, Театральной площади и в Молодежном сквере засияли световые кронштейны.Возвращаются на привычные места так полюбившиеся владимирцам и гостям города праздничные инсталляции. Например, вчера в сквер на ул. Чайковского вернулся «Рояль». Уже сегодня вечером «Рояль» засиял праздничной иллюминацией.23 ноября на Соборной площади начнется монтаж главной городской елки, а 27 ноября начнется установка празднично украшенных елей — символов Нового года — на Садовой площади, на площади перед ДК Молодежи и на пл. Победы. Практически весь объем праздничного предновогоднего оформления планируется произвести до 1 декабря.(Фото: Пресс-служба администрации города Владимира)