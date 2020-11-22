Владимирстат подсчитал индекс потребительских цен в регионе.

Владимирстат подсчитал индекс потребительских цен в регионе. В октябре среди продуктов больше всего подорожал сахар-песок – на 22,6%. Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные – на 8,3% и 7% соответственно. Среди прочих продовольственных товаров на 3 – 6,7% стали дороже: крупа гречневая, молоко питьевое цельное пастеризованное, консервы мясные и овощные для детского питания, икра лососевых рыб, овсяные хлопья «Геркулес». Из овощей ожидаемо стали дороже свежие помидоры – на 6,6% и огурцы – на 6,2%, а также доступные осенью свекла – на 4,2%, картофель – 3,2%. Впрочем, часть продуктов стала дешевле морковь – на 8,9%, яблоки – на 8,7%, капусту белокочанную – на 7,2%, чеснок – на 4,6%, лук репчатый – на 3,7%, виноград – на 2%. Из непродовольственных товаров больше всего за октябрь подорожали ювелирные украшения - на 10,3%. Также дороже стали на 10% билеты в театр и на 8% - занятия на курсах иностранных языков.(Фото:Pixabay)