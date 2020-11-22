Скончался ещё один пациент.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга - 153 человека.Ковид диагностирован ещё у 75 жителей Костромы. 15 новых случаев заражения выявлено в Костромском районе, 9 – в п. Красное-на-Волге и Красносельском районе, 7 - в Макарьеве и Макарьевском районе. Шесть новых пациентов в Галиче, по пять – в Пыщуге, Судиславле и Судиславском районе. Три новых диагноза поставили в п.Островское, Солигаличе и Солигаличском районе, По два заразившихся в Нерехте и Нерехтском районе, Буе и Волгореченске, по одному инфицированному прибавилось в Шарье, Нее, Чухломе и Мантурово.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 71-летнего мужчину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 290 человек. Вылечить удалось 7053 пациента. В стационарах находятся 706 жителей региона, из них 354 с диагнозом ковид. На дому лечится 2712 человек.