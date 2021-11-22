С начала года во Владимирской области поймали 4000 водителей без прав. Об этом рассказали в УГИБДД...

С начала года во Владимирской области поймали 4000 водителей без прав. Об этом рассказали в УГИБДД по Владимирской области.135 дорожно-транспортных происшествий произошло с участием автомобилистов без водительских удостоверений, в них погибли 18 человек. Ещё 177 участников таких ДТП получили травмы различной степени тяжести.Напоминаем, что нахождение за рулём транспортного средства без прав наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для граждан, лишённых удостоверений, санкция составляет 30 тысяч рублей, 15 суток ареста или обязательные работы от 100 до 200 часов.Фото: Pexels.com