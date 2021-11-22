Стоимость реализации проекта составит примерно 3,6 млрд рублей. Вместимость нового ковидария составит 232 места с возможностью увеличения до 500.

Во Владимире на территории Областной клинической больницы началось строительство ковид-госпиталя площадью 3853 квадратных метра.Общая площадь стройки вместе с прилегающим участком составит 5,2 гектара. Перед началом работ здесь вырубят почти 1700 сосен.«Вскоре будет возведён городок и начнутся исследования грунта. Мы выбрали казанский проект. Основное требование к будущему подрядчику – наличие опыта в строительстве таких объектов», - рассказал журналистам врио замгубернатора Герман Елянюшкин.На площадке одновременно будут работать 650-800 рабочих.Стоимость реализации проекта составит примерно 3,6 млрд рублей. Вместимость нового ковидария составит 232 места с возможностью увеличения до 500.По нормам, возведение четырёхэтажной больницы должно продлиться не менее 15 месяцев. Однако Александр Авдеев поставил задачу управиться за 7-10 месяцев. Время пошло.