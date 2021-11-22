«Ростелеком» и группа компаний «Ростсельмаш» заключили соглашение о партнерстве в реализации проектов по цифровому развитию. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

«Ростелеком» и группа компаний «Ростсельмаш» заключили соглашение о партнерстве в реализации проектов по цифровому развитию. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев в рамках встречи в Ростове-на-Дону. Соглашение касается намерения взаимодействия отраслевых лидеров по развитию ИТ-инфраструктуры на производственных объектах, интеграции комплекса услуг связи и развитие телекоммуникационного контура, цифровых сервисов, включая