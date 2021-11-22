Сегодня на рабочей планерке в мэрии глава города Владимира Андрей Шохин поблагодарил жителей столицы Владимирской области за высокие темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня на рабочей планерке в мэрии глава города Владимира Андрей Шохин поблагодарил жителей столицы Владимирской области за высокие темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Глава подчеркнул, что во Владимире и в регионе в целом надо добиться коллективного иммунитета. Поэтому о снижении темпов прививочной кампании не может быть и речи. По данным на 21 ноября, во