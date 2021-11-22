Директора облздрава Константина Баранова повысили до вице-губернатора. Пока он будет работать с приставкой врио. Баранов будет курировать социальный подблок, за который ранее отвечала

Директора облздрава Константина Баранова повысили до вице-губернатора. Пока он будет работать с приставкой врио. Баранов будет курировать социальный подблок, за который ранее отвечала Ольга Гребнева, а именно работу трех департаментов: здравоохранения, соцзащиты, труда и занятости. Исполнять обязанности руководителя облздрава будет его заместитель – Артем Осипов.