Александр Авдеев назначил врио вице-губернатора директора департамента здравоохранения. Константин...

Александр Авдеев назначил врио вице-губернатора директора департамента здравоохранения. Константин Баранов будет курировать социальную сферу, в которую входят три департамента - здравоохранения, соцзащиты, труда и занятости населения.22 ноября на еженедельном оперативном совещании в белом доме врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил о новом назначении.Константин Баранов занимал должность директора облздрава, он руководил владимирской медициной с 4 октября, а до этого был главой здравоохранения Калужской области.Предшественница Баранова - Ольга Гребнева - уволилась в конце сентября.Исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения назначен его заместитель Артем Осипов.