На фоне миграционного кризиса не совсем простые отношения Белоруссии и Польши могут еще больше обостриться.

На фоне миграционного кризиса не совсем простые отношения Белоруссии и Польши могут еще больше обостриться.Сегодня Александр Лукашенко высказал свою позицию относительно конфликтной ситуации с соседями и поступающих от них угроз. Президент подчеркнул, что политика его государства по отношению к миграционному кризису остается прежней. Белорусская сторона не хочет никаких противостояний и всячески избегает обострения конфликта.Власти Беларуси не занимаются умышленной переброской незаконных мигрантов через границу и делать это не собираются. Однако несчастные люди продолжают идти к этой границе, и их надо защищать в той мере, в которой это возможно.Как сообщил , в свете миграционного конфликта Лукашенко также обратился к полякам, предупредив о последствиях угрозах со стороны их лидеров."Раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши," – заметил президент.Польские коллеги грозят закрыть железнодорожный погранпереход. Однако Лукашенко считает, что так они могут только навредить себе. Прежде им стоит подумать о последствиях, а именно о том, как в случае закрытия границы они будут общаться с Россией и другими странами. Политик намекнул, что стоит им сунуться через Донбасс, как местные "резкие ребята" тут же скажут все, что они думают. Впрочем, там граница Украины с Россией все равно закрыта – о словах президента сообщила БЕЛТА.Ранее "Дни.ру" писали о том, что помощь Белоруссии Украине может .