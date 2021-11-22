22 ноября первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области...

22 ноября первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Руслан Вячеславович Блинов провёл брифинг по вопросу предотвращения гибели людей на тонком льду водоёмов.В настоящее время водоёмы Владимирской области покрываются тонким опасным льдом. Родителям важно не допускать нахождения детей у водоёмов в этот период.К сожалению, во Владимирской области уже произошла трагедия с гибелью детей на воде в период становления льда. В озере Лосиха в посёлке Анопино Гусь-Хрустального района были обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) 8 и 9 лет с признаками утопления. Проводятся следственные мероприятия по выяснению обстоятельств гибели детей.С 19 ноября во Владимирской области проводится Месячник безопасности людей на водных объектах, в ходе которого сотрудники МЧС и другие специалисты доводят до граждан информацию об опасности выхода на тонкий лёд.К сожалению, с начала года на водоёмах Владимирской области произошли 43 происшествия с гибелью людей, в том числе погибли 8 детей, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Фото: 33.mchs.gov.ru/