Власти Москвы продолжают помогать бизнесу в непростые коронавирусные времена. В 2021 году мерами поддержки воспользовались около 25 тысяч столичных предприятий, сообщил мэр Сергей Собянин.

Власти Москвы продолжают помогать бизнесу в непростые коронавирусные времена. В 2021 году мерами поддержки воспользовались около 25 тысяч столичных предприятий, сообщил мэр Сергей Собянин.В ноябре город принял новый пакет мер для поддержки бизнеса. Им могут воспользоваться небольшие и только что созданные компании, индивидуальные предприниматели, сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Градоначальник отметил, что банки неохотно кредитуют новые компании, а порой и вовсе отказывают им. Поэтому Москва создала собственный гарантийный фонд и выступает поручителем по займам для малого и среднего бизнеса. В итоге ставки по кредитам для таких предприятий как минимум в полтора раза ниже.Город выступает поручителем и субсидирует часть ставки по кредиту. Это сделано для повышения доступности займов для начинающих компаний.Для получения кредита нужно обратиться в один из партнерских банков. Он проверит платежеспособность заявителя, проанализируют уровень дохода, наличие задолженностей и другие показатели.При положительном решении предприниматель получит льготный кредит по ставке не более 11,5% годовых. Максимальная сумма займа – пять миллионов рублей.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что меры поддержки смогут получить около 110 тысяч московских предприятий малого и среднего бизнеса – предприятия общепита, парикмахерские, салоны красоты и другие. На них трудятся 284 тысячи человек.Напомним, что с начала 2021 года в столице заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий. Сумма поддержки превысила два миллиарда рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.