Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета. Напомним, трагедия в Коврове...

Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета.Напомним, трагедия в Коврове произошла в ночь на 15 ноября. Жестоко убиты мать и дочь. Женщинам было 42 и 22 года. С женщинами подозреваемый расправился из-за ревности. Убитая девушка рассталась с ним после долгих отношений. Ревнивец пришел к жертвам домой. Сначала зарезал мать девушки, ей он нанёс 18 ножевых ударов ножом, а затем дождался бывшую возлюбленную. Она получила 38 ударов ножом по голове и телу.Задержали преступника в Волгоградской области, при попытке скрыться.Мария Серова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области:- В ходе допроса вину в совершенном преступлении ковровчанин признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснить цели и мотивы совершенно преступления не смог.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.