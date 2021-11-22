В прессе поделились любопытным фактом. Журналисты рассказали о предназначении секретной кнопки на столе Путина.
В прессе поделились любопытным фактом. Журналисты рассказали о предназначении секретной кнопки на столе Путина.
Работа первого лица страны всегда вызывает повышенный интерес. Люди хотят понять, как выглядит кабинет президента, а также узнать его распорядок дня и прочие любопытные детали.
Недавно россияне выяснили, что у российского главнокомандующего Владимира Путина на столе находится секретная кнопка.
В эфире телеканала "Россия-1" рассказали о ее предназначении. Сообщается, что кнопка служит для того, чтобы была возможность вызвать помощника. Кроме того, нажав на нее, можно попросить принести чай.
Пресс-секретарь главнокомандующего Дмитрий Песков поведал об еще одном нюансе, который станет открытием для многих, передает . Оказывается, у президента в распоряжении есть телефон специальной связи. С помощью него Владимир Путин имеет возможность вызвать того или иного чиновника.
Стоит отметить, что абсолютно все средства связи активно используются лидером страны. Они существенным образом упрощают рабочие процессы, пишет .
Ранее сообщалось, что у Владимира Путины запланированы переговоры с лидерами Сербии и Палестины. Мероприятия пройдут на следующей неделе.