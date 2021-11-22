Проект бюджета в первом чтении предстоит утвердить региональным парламентариям.

Во Владимирской области в 2022-23 годах на выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания потратят почти 400 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях по бюджету рассказал вице-губернатор Вячеслав Кузин. Проект главного финансового документа области в первом чтении предстоит утвердить региональным парламентариям.Доходная часть запланирована в сумме 78,5 млрд рублей, расходы – 84,5, дефицит превысит шесть миллиардов.На следующий год на общегосударственные нужды в казне заложено 3,6 млрд рублей. В эту массу входят средства резервного фонда губернатора, которые тратятся на ликвидацию последствий природного и техногенного характера. Порядка 198 млн рублей пойдёт на организацию голосования 11 сентября 2022 года. В общей доле бюджета эта цифра составляет 0,5% от всех затрат.