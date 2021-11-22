Каждый десятый переболевший коронавирусом человек сталкивается с болью, возникающей в разных частях тела. Невролог Ойбек Тургунхужаев пояснил, что эти неприятные симптомы могут ..

Каждый десятый переболевший коронавирусом человек сталкивается с болью, возникающей в разных частях тела. Невролог Ойбек Тургунхужаев пояснил, что эти неприятные симптомы могут свидетельствовать о развитии фибромиалгии.По словам Тургунхужаева, это заболевание возникает из-за негативного воздействия коронавируса на центры головного мозга, отвечающего за противоболевую реакцию. В результате человек может испытывать боли лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, а также испытывать проблемы со сном, нарушения мышления и быстро уставать. При наличии этих симптомов невролог рекомендует обратиться к врачу, который пропишет противоэпилептические препараты и антидепрессанты с обезболивающим действиям. При необходимости специалист также назначит лечебную физкультуру и психотерапию, сообщает сайт "".