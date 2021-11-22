Злоумышленник приобрел оптовую партию запрещенных средств и веществ в сети Интернет для дальнейшего распространения путем организации тайников-закладок...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по району Люблино во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан 36-летний мужчина по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона и сильнодействующего вещества – прегабалина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что в квартире дома на улице Судакова, возможно, хранятся запрещенные средства и вещества.Прибывшие на место происшествия полицейские провели обыск помещения, в результате которого обнаружили и изъяли 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, крупный полиэтиленовый пакет с капсулами белого цвета, несколько упаковок изоленты и магниты, а также электронные весы, кухонную утварь, поднос и денежную купюру со следами порошка.Согласно проведенному исследованию изъятые материалы содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше 520 граммов и сильнодействующее вещество – прегабалин, общей массой около 1 килограмма 800 граммов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции ОМВД по району Люблино во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель столицы. Злоумышленник приобрел оптовую партию запрещенных средств и веществ в сети Интернет для дальнейшего распространения путем организации тайников-закладок на территории Москвы и Московской области.Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а также частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18