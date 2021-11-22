Спровоцировал инцидент – тягач с негабаритным грузом, который следовал по маршруту «Сызрань-Санкт-Петербург».

По факту назначена проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Предварительно установлено, что 20 ноября около 13.30 на федеральной трассе М-7 Спровоцировал инцидент – тягач с негабаритным грузом, который следовал по маршруту «Сызрань-Санкт-Петербург».Правоохранителями выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается размер причинённого ущерба.«Будет дана оценка законности выдачи специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза и формирования маршрута передвижения», - уточнили в ведомстве.Результаты ​​​​​​​проверки находятся на контроле прокурора Владимирской области.