Проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет обсуждаться 25...

Проект областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет обсуждаться 25 ноября в Законодательном Собрании Владимирской области.На предшествующих обсуждению публичных слушаниях первый заместитель губернатора Владимирской области, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин представил основные положения проекта бюджета.1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 78,5 млрд. рублей;2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 84,5 млрд. рублей;3) дефицит областного бюджета в сумме 6 млрд. рублей;4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2023 года в сумме 8,5 млрд. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 500 млн. рублей.В трёхлетнем бюджете предусмотрены 18 миллиардов рублей на адресную поддержку семей с детьми. Это — одна из мер, направленных на борьбу с бедностью. В соответствии с указом президента снизить уровень бедности в России в два раза по сравнению с 2017 годом.