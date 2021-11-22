Пешеходный переход рухнул прямо на дорогу. На федеральной трассе М-7 в минувшую субботу большегруз...

Пешеходный переход рухнул прямо на дорогу. На федеральной трассе М-7 в минувшую субботу большегруз снёс надземную конструкцию. Движение было полностью парализовано. Как ликвидировали ЧП, расскажет Артём Яковенко.Обломки "пешеходника" и куски арматуры. ЧП надолго парализовало движение на федеральной трассе. Надземный пешеходный переход рухнул в 13:30, на 152 километре дороги М-7 "Волга". Виновник- тягач с негабаритным грузом. К счастью, никто не пострадал, но этот рискованный манёвр обошёлся дорого. Движение от Покрова до поворота на Ставрово остановилось полностью. По данным Упрдора "Москва – Нижний Новгород", водитель большегруза отклонился от маршрута. В Лакинск, на место происшествия, незамедлительно выехал врио губернатора Александр Авдеев. Глава области прервал рабочую поездку в Ковровский и Гороховецкий районы.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Груз перемещался перемещался по маршруту "Сызрань - Санкт-Петербург". Сейчас будем проверять как выдавалось разрешение. Потому что габариты груза выходят за пределы высоты мостового перехода пешеходного.На место прибыл и главный спасатель региона Алексей Купин. Совместно с ГИБДД были организованы обьездные маршруты. В готовность привели мобильные пункты обогрева для водителей. На месте работала тяжёлая техника Росавтодора.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Организовано обеспечение безопасности граждан по обозначенным маршрутам средствами МЧС России. Также основные усилия направлены на информирование населения. Задействованы частоты тех дальнобойщиков, которые едут по данному маршруту. На яндекс.картах поставлены метки.Чтобы восстановить движение, надземный пешеходный переход нужно было демонтировать и переместить за пределы проезжей части. Конструкцию решили не резать, а перемещать целиком. Для этого пришлось привлекать специальный автокран. С его помощью ближе к вечеру удалось убрать рухнувшую конструкцию. Создать для жителей временный пешеходный переход, оборудованный светофором. Такую задачу поставил врио губернатора Александр Авдеев. И заверил: лично проконтролирует работы.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Движение было перекрыто на 4 часа. С 13.30 до 17.30 в субботу. Я благодарен техническим службам ГИБДД, МЧС за оперативную работу и безаварийный демонтаж конструкций. Нам необходимо будет предусмотреть дополнительно надземный переход, для того, чтобы жители города могли перемещаться между сторонами трассы М-7. В понедельник мы приедем сюда, чтобы проконтролировать работы по организации пешеходного перехода.Главный вопрос - почему водитель грузового трала отклонился от маршрута? И кто будет отвечать за последствия ЧП? По факту аварии сотрудники полиции продолжают проверку.Артём Яковенко. "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы администрации Владимирской области.