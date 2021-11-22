Полоса препятствий пройдена. Региональные эксперты Общероссийского народного фронта смогли добиться...

Полоса препятствий пройдена. Региональные эксперты Общероссийского народного фронта смогли добиться ремонта убитой дороги в Александровском районе.Дорога ведет в деревни Лизуново, Лесные Озёра, Гидеево, Перематкино, Иваново, в которых живут больше тысячи человек. В ремонте нуждался шестисотметровый участок, местные власти решить эту проблему не могли. Жители Лесных Озёр написали письмо в ОНФ и после этого районная администрация наконец нашла средства на восстановление дороги.