Новогодний утренник без Деда Мороза. Роспотребнадзор продлил действие санитарных ограничений для...

Новогодний утренник без Деда Мороза. Роспотребнадзор продлил действие санитарных ограничений для школ и детских садов - до 2024 года. В образовательных учреждениях запрещено проводить массовые мероприятия. Преподаватели должны свести к минимуму контакты между детьми. За классами и группами сейчас закреплены отдельные помещения и кабинеты для занятий. В них же будут проходить и праздники. В управлении образования рассказали, как в этом году будут организованы новогодние утренники в детских садах.Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира:- Утренники по одной группе, по одному классу. Без родителей. С участием, может быть, только одного родителя, который сделает фотографию. И то в прошлом году это не разрешалось. Разрешалось фотографировать воспитателям. Без привлечения фото-, видеосъемок, к большому сожалению. Закончить распространение вот этой инфекции можно только приняв участие всем и сделав шаг каждому человеку. Да, кто-то провакцинировался, мы благодарны ему. Кто-то, может быть, переболел. Дай бог, чтобы самым легким способом. У кого-то есть медотвод. Мы все с вами оказались вот в этих условиях. Условиях, где не может быть, наверное, людей, которые бы отстранились. Которые бы подумали, что, ну, вот мой коллега привьется, мой коллега переболел, а меня так, со мной ничего не будет. Такого, к сожалению, на сегодняшний день не может быть. Мы вместе, как один, должны стремиться к тому, чтобы справиться вот с этой ситуацией и вернуться к нормальной жизни. Вернуться к тому, что наши дети будут гулять на выпускных все вместе, всеми классами. Идти шествием на последний звонок. Встречать праздники и утренники в детских садах вместе с родителями. К сожалению, сейчас мы этого лишены. И Роспотребнадзор не позволяет нам это делать.