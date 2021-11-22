«Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области,
<a href="https://33live.ru/novosti/22-11-2021-rostelekom-postroil-vo-vladimirskoj-oblasti-21-bazovuyu-stanciyu-mobilnoj-svyazi.html" target="_blank">«Ростелеком» построил во Владимирской области 21 базовую станцию мобильной связи</a> - «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области,
[url=https://33live.ru/novosti/22-11-2021-rostelekom-postroil-vo-vladimirskoj-oblasti-21-bazovuyu-stanciyu-mobilnoj-svyazi.html]«Ростелеком» построил во Владимирской области 21 базовую станцию мобильной связи[/url] - «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области,