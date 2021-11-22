«Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области,

«Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области, выполнив план 2021 года. Благодаря этому три тысячи селян региона получили доступ к беспроводному интернету и мобильной связи. Лидером стройки стал Гусь-Хрустальный район, где в тестовую эксплуатацию введено пять объектов. А последняя БС