«Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области, ..

«Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) завершил строительство 21 базовой станции (БС) на территории Владимирской области, выполнив план 2021 года. Благодаря этому три тысячи селян региона получили доступ к беспроводному интернету и мобильной связи. Лидером стройки стал Гусь-Хрустальный район, где в тестовую эксплуатацию введено пять объектов. А последняя БС была установлена в деревне Кондряево Судогодского района.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Стройка базовых станций во Владимирской области в этом году завершена. Уже планируем объекты будущего года. Наша задача в рамках проекта УЦН 2.0 — сделать цифровые сервисы доступными на территории всего региона. В населенные пункты, где нет офисов продаж, выезжают наши специалисты для оформления договоров и выдачи сим-карт. Число клиентов растет в геометрической прогрессии. Жители сёл охотно подключаются к нашим услугам и активно пользуются мобильным интернетом».Ольга Высокова, жительница Судогодского района:«Наконец-то и в нашей глубинке ловит связь. Моя мама живет здесь постоянно, а я приезжаю на выходные. Раньше, чтобы куда-то дозвониться, приходилось выходить из дома и подниматься на возвышенность. Уезжая из деревни, я постоянно переживала за маму, ведь связаться с ней по телефону было практически невозможно. Теперь качество связи заметно улучшилось. Надеюсь, больше не услышу в трубке, что абонент недоступен».Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в апреле этого года, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и "Ростелеком” подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Программа предусматривает установку вышек связи в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек. Их жители получают возможность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.