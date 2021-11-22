В настоящее время доподлинно неизвестно, обеспечивает ли вакцинация более сильный иммунитет от COVID-19, чем сама перенесенная коронавирусная инфекция. Об этом рассказал главный санитарный ..

В настоящее время доподлинно неизвестно, обеспечивает ли вакцинация более сильный иммунитет от COVID-19, чем сама перенесенная коронавирусная инфекция. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.По словам Козловских, уровень иммунитета зависит, в первую очередь – от иммунной системы человека. Однако медик считает, что обрести защиту от ковида лучше с помощью вакцинации, поскольку этот способ не связан с рисками для здоровья и жизни и потому является более "мягким", сообщает сайт "".